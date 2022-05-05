В Нидерландах вандалы осквернили военное кладбище

Вандалы осквернили военное кладбище в Нидерландах под городом Неймеген, они написали на могильных плитах антироссийские лозунги и нарисовали на них свастику и флаги Украины, сообщает информационный портал NU.nl со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что личности злоумышленников остаются неизвестными, и задержаний не производилось. На кладбище Йонкербос преимущественно захоронены британские солдаты, а также канадские и австралийские военные времен Второй мировой войны, сообщает «РЕН ТВ».

В свою очередь мэр нидерландского города Хуберт Брулс назвал этот поступок отвратительным.

«Да еще и в такой день. Не понимаю, как кто-либо может пойти на такое», – сказал он, имея в виду День поминовения всех жертв Второй мировой войны, который проходит в стране 4 мая.

Кладбище закрыли для посещений. На месте работают полицейские, а также параллельно ведется удаление надписей и символов.

Напомним, в конце апреля СК возбудил три уголовных дела в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве. Так, в апреле памятник советским воинам осквернили в литовской Паланге, акции вандализма подверглись памятники советским солдатам в Кедайняйском и Аникщяйском районах Литвы. Ранее в том же месяце место захоронения советских солдат, павших в годы Второй мировой войны, было осквернено в Мариямполе.