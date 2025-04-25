Сербия захотела провести саммит с участием Путина и других мировых лидеров

Tекст: Антон Антонов

«У меня есть идея в следующем году, озвучиваю ее здесь вам впервые, сделать большой глобальный форум с разными темами, провести его в Белграде», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Informer TV.

По словам Вучича, Белград – единственный город, который мог бы в 2026 году принять и Путина, и Трампа, и других мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Он отметил, что постарается получить согласие возможных участников и помощь в организации форума. Вучич уточнил, что планирует провести мероприятие с марта по май 2026 года, но окончательные сроки будут зависеть от графиков других международных событий и подтверждения приглашенных.

Вучич также прокомментировал реакцию СМИ, в частности вопросы хорватских изданий, на возможные меры Евросоюза против него за ожидаемый визит в Москву 9 мая. Он подчеркнул, что в праздновании 80-летия Победы ожидается участие таких лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Я буду президентом одной из самых малых стран там и у меня есть дела, я должен договориться о газоснабжении, об этом договариваются с Путиным, не со Святым Петром, и о «Нефтяной индустрии Сербии» я должен разговаривать с Путиным, а не с неизвестно кем», – сказал он.

Вучич подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на мероприятиях в честь годовщины Победы, поскольку освобождение Сербии стало возможно благодаря Красной армии. Он добавил, что отказался от отправки сербских военных на парад Победы, чтобы избежать риска введения санкций против армии страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич подтвердил свое решение посетить Москву 9 мая, несмотря на серьезное внешнее давление. Так, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в российскую столицу.