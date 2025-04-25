  • Новость часаWashington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
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    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    27 комментариев
    25 апреля 2025, 06:17 • Новости дня

    Сербия захотела провести саммит с участием Путина и других мировых лидеров

    Tекст: Антон Антонов

    Сербия хочет провести весной 2026 года в Белграде глобальный саммит с участием президента России Владимира Путина, главы американского государства Дональда Трампа и европейских мировых лидеров, сообщил сербский президент Александр Вучич.

    «У меня есть идея в следующем году, озвучиваю ее здесь вам впервые, сделать большой глобальный форум с разными темами, провести его в Белграде», – приводит слова Вучича РИА «Новости» со ссылкой на Informer TV.

    По словам Вучича, Белград – единственный город, который мог бы в 2026 году принять и Путина, и Трампа, и других мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Он отметил, что постарается получить согласие возможных участников и помощь в организации форума. Вучич уточнил, что планирует провести мероприятие с марта по май 2026 года, но окончательные сроки будут зависеть от графиков других международных событий и подтверждения приглашенных.

    Вучич также прокомментировал реакцию СМИ, в частности вопросы хорватских изданий, на возможные меры Евросоюза против него за ожидаемый визит в Москву 9 мая. Он подчеркнул, что в праздновании 80-летия Победы ожидается участие таких лидеров, как председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Я буду президентом одной из самых малых стран там и у меня есть дела, я должен договориться о газоснабжении, об этом договариваются с Путиным, не со Святым Петром, и о «Нефтяной индустрии Сербии» я должен разговаривать с Путиным, а не с неизвестно кем», – сказал он.

    Вучич подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на мероприятиях в честь годовщины Победы, поскольку освобождение Сербии стало возможно благодаря Красной армии. Он добавил, что отказался от отправки сербских военных на парад Победы, чтобы избежать риска введения санкций против армии страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич подтвердил свое решение посетить Москву 9 мая, несмотря на серьезное внешнее давление. Так, глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в российскую столицу.

    24 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп высказал неудовольствие по поводу массированного удара России по украинским военным объектам, назвав действия Москвы ненужными и несвоевременными.

    Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.

    Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.

    Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

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    24 апреля 2025, 10:29 • Новости дня
    Sky News: Трамп стремится скопировать стиль управления Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что Трамп стремится управлять США по примеру Владимира Путина, пишет Sky News.

    По ее словам, оба президента видят мир разделенным между тремя державами – США, Россией и Китаем, каждая из которых имеет четкие сферы влияния, передает Sky News.

    Хилл отметила, что Трамп хотел создать «гиперперсонализированное президентство» и действовать сверху вниз, минимизируя систему сдержек и противовесов.

    «Это первый случай, когда президент США хочет подражать российскому лидеру», – подчеркнула она.

    Советник добавила, что Трамп ставил перед собой задачу «нормализовать и перезапустить» отношения между США и Россией, а также лично заинтересован в экономических и бизнес-сделках с Россией.

    По ее мнению, при Трампе вероятность сближения с Путиным значительно возрастает по сравнению с другими лидерами США.

    Ранее президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп выразили восхищение российским лидером Владимиром Путиным.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную

    Помещение у пресс-зала Пентагона переоборудовали под гримуборную для Хегсета

    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны США распорядился рядом с пресс-залом Пентагона оборудовать комнату для подготовки спикеров ведомства к телеэфирам, несмотря на объявленные меры по сокращению расходов, сообщает CBS News.

    Министр обороны США Пит Хегсет распорядился переоборудовать комнату рядом с пресс-залом Пентагона под гримуборную, чтобы готовиться к выступлениям на телевидении, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на многочисленные источники.

    Стоимость проекта составила десятки тысяч долларов, в то время как администрация ищет меры по сокращению расходов, отметили информаторы, добавив, что первоначально запланированная реконструкция оценивалась более чем в 40 тысяч долларов, но позже сумму сократили.

    «Изменения и модернизация комнаты для брифингов Пентагона – это не новость, и это регулярно происходит во время изменений в администрации», – заявил представитель Пентагона в комментарии телеканалу.

    Хегсет, прежде чем стать министром обороны, был соведущим утреннего шоу на Fox News, а после назначения поклялся улучшить боевые возможности вооруженных сил.

    В кабинете нового министра обороны с его приходом установили новое кресло и большое зеркало с подсветкой для макияжа, сообщил источник. Хегсет, как говорят, сам наносит себе макияж перед выступлениями на телевидении, не тратя денег на услуги визажиста, сообщил CBS News представитель Пентагона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны Хегсета после утечки данных при служебной переписке. Несмотря на многочисленные требования освободить министра от должности, Трамп менять Хегсета на посту главы Пентагона не намерен.

    До этого американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра обороны Пита Хегсета после инцидента с распространением секретной информации.

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    24 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Путин призвал замедлить динамику цен в России
    Путин призвал замедлить динамику цен в России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране необходимо принять меры для замедления динамики цен, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Как уже сказал: важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», – цитирует президента РИА «Новости».

    Он добавил, что кредитный портфель российских банков в 2025 году снижается, сообщает ТАСС.

    «Так, за первые три месяца объем рублевых кредитов бизнесу на балансе банков сократился на 680 млрд рублей. Объем кредитов физическим лицам уменьшился на 192 млрд рублей», – привел статистику Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в совещании будет участвовать экономический блок правительства, на нем планируется обсудить текущие экономические и социально-экономические вопросы.

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    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

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    24 апреля 2025, 10:16 • Новости дня
    Двенадцать штатов Америки подали иск против тарифной политики Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Двенадцать штатов оспорили в суде законность масштабных тарифов Дональда Трампа, отмечая, что они нарушают конституционные полномочия Конгресса по регулированию внешней торговли, пишет NBC News.

    Иск был подан генеральными прокурорами двенадцати штатов, включая Аризону и Орегон, в суд по международной торговле США, передает NBC News.

    В документе указано, что Трамп нарушил конституционный порядок, использовав чрезвычайные полномочия для введения всеобъемлющих тарифов на импорт, что, по мнению истцов, нарушает права Конгресса контролировать внешнюю торговлю.

    Генеральный прокурор Аризоны Крис Мэйс заявила: «Безумная тарифная схема Трампа не только экономически безрассудна – она незаконна».

    Генрокурор Нью-Йорка Летития Джеймс также отметила, что эти тарифы приведут к росту инфляции, безработицы и экономическим проблемам для американских потребителей.

    В Белом доме отреагировали на иск, назвав действия демократов «охотой на ведьм против президента Трампа» и подчеркнули намерение продолжать использовать все законные полномочия для защиты США от «чрезвычайных ситуаций», включая рост торгового дефицита и нелегальную миграцию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США намерены сохранить ключевые таможенные тарифы на европейские товары даже после торговых переговоров с ЕС, стремясь вернуть бизнес в страну.

    Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести американской экономике до 600 млрд долларов в год.

    Однако глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл признал, что увеличение пошлин президентом замедлит экономику США, и едва не поплатился должностью.

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    24 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Трамп заявил о предстоящих важных встречах по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме сообщил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Американский президент заявил: «Мы хотим закончить эту войну, закончить быстро. Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В следующие несколько дней будут очень важные встречи». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Трамп выразил уверенность в возможности скорого достижения мирной договоренности, которую примут обе стороны – Москва и Киев. Он подчеркнул: «Я верю, что они примут это предложение, и я думаю, что мы скоро с этим закончим».

    Президент США также добавил, что встречи по данному вопросу уже проходят и предстоящие дни станут определяющими для развития ситуации.

    Ранее Трамп заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни, отметив возможные экономические выгоды для обеих сторон.

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    24 апреля 2025, 13:59 • Новости дня
    Путин призвал использовать новые возможности для экономики России

    Путин заявил о необходимости использовать новые возможности для роста экономики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выделил приоритет развития отечественного производства и экспорта на фоне глобальных экономических изменений.

    Необходимо использовать открывающиеся возможности для укрепления экономики России, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что важно не только отслеживать и прогнозировать изменения мировой экономической обстановки, но и активно использовать возникающие возможности для развития собственного производства, расширения торговых связей и экспорта.

    Путин отметил: «Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное – использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики».

    Президент также поставил задачу обеспечить стабильные темпы экономического роста при одновременном сокращении инфляции, подчеркнув сложность ситуации на мировых рынках и серьезные колебания, которые они испытывают.

    Ранее Путин заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, так как власти сознательно стремятся к этому для борьбы с инфляцией.

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    24 апреля 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп: Киеву будет сложно вернуть потерянные территории

    Трамп заявил о сложностях возвращения Киевом утраченных территорий

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение потерянных Киевом регионов, в том числе Крыма, будет крайне затруднительным.

    Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на выступление Трампа при встрече с премьер-министром Норвегии в Белом доме. Трамп подчеркнул, что Украина потеряла значительные территории, а их возвращение, по его мнению, сопряжено с большими трудностями.

    Президент США заявил: «Они потеряли много территорий», а также отдельно отметил, что возвращение Крыма окажется «очень трудным». По его словам, Крым был передан в период президентства Барака Обамы и без боевых действий: «Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать».

    Комментируя вопрос о территориальных уступках, Трамп пояснил, что многое зависит от конкретных регионов, и заверил, что США продолжат поддерживать Киев: «Они сражались, они потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Financial Times отметила, что возможное признание Крыма российским со стороны США может привести к дипломатическому кризису между странами Евросоюза и НАТО.

    Между тем советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

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    24 апреля 2025, 10:37 • Новости дня
    Министры Трампа намерены вернуть влияние после отхода Маска от дел в DOGE
    Министры Трампа намерены вернуть влияние после отхода Маска от дел в DOGE
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Кабмин президента Трампа после отхода Илона Маска от DOGE предпримет шаги по возвращению себе власти над бюджетами и кадрами, считают источники в американском правительстве, передает Reuters.

    Члены кабинета министров президента США Дональда Трампа, скорее всего, предпримут шаги по ограничению влияния сотрудников Департамента эффективности правительства (DOGE) и попытаются вернуть контроль над бюджетами и кадровым обеспечением, как только Илон Маск отойдет от DOGE, сообщили Reuters два источника в правительстве.

    Кабинет будет иметь больше автономии и не будет нуждаться в одобрении Маска для каждого решения, сказал один из источников.

    «Секретари кабинета министров настаивали на большем контроле над бюджетными решениями, и без заметного присутствия Маска в качестве противовеса их усилиям по реализации целевых сокращений расходов, а не масштабных сокращений персонала, скорее всего, продвинутся вперед с меньшими препятствиями», – сообщили агентству источники.

    За последние недели напряженность в окружении Трампа обострилась из-за полномочий, предоставленных Маску. Во время заседания кабинета министров в марте госсекретарь Марко Рубио обвинил Маска его в подрыве деятельности USAID, а министр транспорта Шон Даффи выступил против Маска по поводу предлагаемых им увольнений авиадиспетчеров на фоне проблем с безопасностью полетов.

    Ожидается, что с отходом Маска от DOGE произойдет усиление полномочий кабмина, так как  руководители федеральных агентств будут иметь финальное слово относительно того, какие предложения продвигать вперед, что укрепит их роль в центре федеральной стратегии эффективности и расходов.

    При этом представитель Белого дома Харрисон Филдс отверг идею о том, что отход Маска от своей роли сигнализирует об изменении направления или влияния DOGE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Tesla предприниматель Илон Маск сообщил о намерении уделять больше времени компании из-за резкого падения продаж и акций, в связи с чем его вовлеченность в дела DOGE с мая станет меньше.

    До этого СМИ сообщали, что Маск якобы намерен оставить работу в американском правительстве из-за усталости от критики со стороны левых политических сил.

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    24 апреля 2025, 13:53 • Новости дня
    Путин заявил о снижении роста ВВП ради контроля инфляции

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, чем в предыдущем, так как власти сознательно стремились к так называемой «мягкой посадке» экономики для борьбы с инфляцией.

    «В этом году динамика валового внутреннего продукта будет чуть ниже, чем в прошлом. Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой мягкой посадке для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», – передает ТАСС слова главы государства.

    Президент добавил, что замедление темпов роста ВВП призвано помочь в борьбе с инфляцией, которая остается одной из ключевых задач экономической политики. Власти рассчитывают, что такие меры позволят поддержать финансовую стабильность страны.

    Президент также добавил, что в январе и феврале 2025 года рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. При этом обрабатывающая промышленность демонстрирует более динамичное развитие – за первые два месяца текущего года рост в этом секторе составил 5%.

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    25 апреля 2025, 02:41 • Новости дня
    Лавров пошутил о недоверии ведущей CBS Трампу

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью шуткой ответил на вопрос ведущей телеканала CBS о предстоящем визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    У Лаврова спросили, состоится ли в пятницу встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. О том, что эта встреча запланирована ранее сообщил глава американского государства Дональд Трамп. В ответ на вопрос ведущей Лавров заявил: «Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» – передает РИА «Новости».

    Напомним, Bloomberg предположило, что Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России будет настаивать на праве Украины обладать собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность, если планируется новая встреча, до момента возможной встречи детали переговоров раскрыты не будут.

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    24 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    СВР заявила о попытках Европы подорвать миротворческие усилия Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские разжигатели войны начали кампанию по подрыву миротворческих усилий президента США Дональда Трампа, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В заявлении СВР отмечается, что Британия и Франция фабрикуют новые обвинения против Трампа, пытаясь связать его окружение с российскими политическими и деловыми кругами, передает РИА «Новости».

    «Британские и французские спецслужбы настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи из «Фонда борьбы с коррупцией» (признан экстремистским и ликвидирован в России), «Проекта» и «Медузы» (признаны нежелательными в России) на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами», – говорится в заявлении. По данным СВР, цель кампании – дискредитация усилий Трампа по урегулированию международных конфликтов.

    Ранее Канада призвала Европу объединиться против Трампа.

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    24 апреля 2025, 10:05 • Новости дня
    Пентагон вернул на службу уволенных за отказ вакцинироваться военнослужащих

    Минобороны США восстановило военных после увольнений за отказ от вакцинации

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство обороны США приступило к восстановлению на службе военнослужащих, уволенных за отказ от обязательной прививки от коронавируса после подписания главой ведомства Питом Хегсетом соответствующего меморандума.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в американских вооруженных силах началось восстановление всех, кто был уволен за отказ от вакцинации во время пандемии, и разрабатываются дополнительные меры юридической защиты для них, сказано в сообщении оборонного ведомства США.

    «Мы делаем все, что в наших силах, и как можно быстрее, чтобы восстановить в должности тех, кто пострадал от этой политики», – приводятся слова министра Хегсета.

    Министр подписал меморандум, который предписывает заместителю Хегсета по персоналу и боеготовности направить дополнительные указания комиссиям, ответственным за рассмотрение дел военнослужащих, уволенных ранее за отказ от вакцинации, действие которого уже отменено.

    «Руководство также будет способствовать отмене неблагоприятных мер в отношении военнослужащих исключительно за отказ от вакцинации от COVID-19, включая повышение ранга», – добавил Хегсет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 января 2025 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении на службе военнослужащих, уволенных в соответствии с мандатом министерства по вакцинации против COVID-19.

    В период администрации Джо Байдена из Вооруженных мил США были уволены чуть меньше 10 тыс. военнослужащих, однако Пентагон продолжил эту тенденцию и объявил в феврале о намерении в течение месяца уволить трансгендеров, если они не получат индивидуальные исключения.

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    24 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин заявил о снижении числа новых строительных проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на снижение числа новых проектов, реализуемых застройщиками.

    Во время совещания по экономическим вопросам глава государства отметил, что этот факт требует особого внимания со стороны властей, поскольку замедление темпов строительства напрямую влияет на возможность граждан приобретать жилье и отражается на работе смежных отраслей, таких как производство стройматериалов, мебели и бытовой техники, передает ТАСС.

    «К сожалению, количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. Этот факт, так скажем, требует нашего особого внимания, поскольку темпы стройки прямо влияют на доступность жилья для граждан и, конечно, отражаются на загрузке смежных отраслей от производства стройматериалов до выпуска мебели и бытовой техники», – заявил Путин.

    Ранее Путин подчеркивал, что Россия превзошла СССР в объемах строительства жилья.

    На заседании Госсовета на прошлой неделе он заявил, что к 2030 году необходимо достичь показателя обеспеченности жильем на уровне 33 квадратных метра на человека.

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    Впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Это не только беспрецедентные сроки импортозамещения самолета. Это еще и уникальное событие мирового масштаба. Ни одна страна в мире не создавала сама без кооперации полностью отечественный самолет с собственными двигателями. России это удалось на зависть и Boeing, и Airbus, и Китаю. Подробности

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    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

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    Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень

    За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Но, по словам Владимира Путина, этого недостаточно. Чем обусловлен растущий спрос на FPV-дроны, почему они стали одним из факторов успеха российских военных в зоне и как Россия могла бы масштабировать производство таких беспилотников? Подробности

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    Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно

    Попытки президента США реализовать свой план урегулирования украинского конфликта вновь потерпели крах. И вновь на пути Трампа встал лидер киевского режима. Почему Владимир Зеленский категорически отвергает то, что кажется Дональду Трампу крайне выгодной сделкой – и какими в итоге будут последствия и для него, и для Украины, и для России? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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