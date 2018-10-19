В НАСА ответили на критику из-за подготовки визита Рогозина в США

Подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается, невзирая на критику со стороны вашингтонского истеблишмента, пишет газета Politico со ссылкой на пресс-секретаря национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Меган Пауэрс.

«Отношения между США и Россией в космической сфере уходят корнями в 1970-е годы», – отметила она и напомнила, что в октябре Россию посетил директор НАСА Джим Брайденстайн, передает РИА «Новости».

Перед этим Брайденстайн сообщил, что Рогозина могут временно вывести из-под санкций ради его визита в НАСА, однако ряд американских законодателей воспротивились этим планам.

Рогозин собирается посетить США во второй половине февраля, посетить предприятия концерна Boeing и встретиться с главой космической компании SpaceX Илоном Маском.