Рогозин анонсировал встречу с Илоном Маском

В феврале 2019 года во время визита в США гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует встретиться с Илоном Маском, осмотреть корабль основанной им компании SpaceX, а также увидеться с представителями компании Boeing.

«Придет время, подам паспорт (чтобы получить визу в США – прим. ВЗГЛЯД), это, скорее всего, будет вторая половина февраля. В эту поездку также поедут директора предприятий (из космической отрасли – прим. ВЗГЛЯД). Мы обязательно должны с Boeing встретиться, потому что нас интересует культура производства на предприятиях Boeing», – сказал Рогозин.

На вопрос о том, увидятся ли они с Илоном Маском, Рогозин также ответил журналистам утвердительно, передает ТАСС.

«Думаю, да, скорее всего. Почему бы нет? Я бы с удовольствием с ним встретился, мне он интересен, он хороший инженер», – подтвердил намерения глава Роскосмоса.

График Рогозина и программа его пребывания в Америке собираются согласовать в декабре, сообщил руководитель департамента пилотируемых полетов НАСА Уильям Герстенмайер. Представитель НАСА также заявил о возможном визите Рогозина в Космический Центр Джонсона во Флориде для ознакомления с кораблем Dragon и ракетой Falcon компании SpaceX.