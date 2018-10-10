Почему США начали «проявлять гибкость» в вопросе санкций

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...

Каждый из нас может спасти тысячи жизней

Антон Крылов, журналист
Создание регистра доноров – вопрос национальной безопасности. Британия уже отказалась от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих. Сделан первый шаг к запрету лечить россиян в клиниках Европы. Подробности...
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Как я едва не стал убийцей

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Когда я стал алтарником в церкви и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе начали меня откровенно травить. Сижу на исповеди, думаю: мог бы – перестрелял бы всех, прости меня, Господи. Подробности...
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      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Почему США начали «проявлять гибкость» в вопросе санкций

          Дмитрий Рогозин с руководителем НАСА Джимом Брайденстайном   19 октября 2018, 21:00
          Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

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          Американские власти предлагают временно снять санкции с Дмитрия Рогозина для того, чтобы он мог приехать в США. Почему Вашингтон пошел на это? Означает ли этот шаг фактическое признание американцами провала политики персональных санкций? Или мы, как всегда, имеем дело с политикой множественных стандартов, когда Штаты отказываются от своих «незыблемых принципов» ради вполне материальной выгоды?

          Американские санкции против России действуют уже четыре с половиной года. В санкционных списках сотни наших граждан, в первую очередь чиновников, и сотни предприятий. Но Дмитрий Рогозин относится к самому первому «призыву»: въезд в США ему запретили 16 марта 2014 года именным указом Барака Обамы. Тогда под действие американских санкций попали всего семь российских чиновников и политиков, и наряду с Валентиной Матвиенко, Сергеем Глазьевым и Владиславом Сурковым отметили и Дмитрия Рогозина.

          И вот в пятницу стало известно, что американцы то ли готовы, то ли уже приостановили действие санкций против Рогозина. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель НАСА Джим Брайденстайн, только что завершивший свой визит в Россию. Брайденстайна в нашей стране принимал Рогозин, они не только провели переговоры в Москве, но и вместе посетили Байконур. И вот теперь глава НАСА хочет продолжить общение с Рогозиным в Америке:

          «Мне бы хотелось обсудить много вопросов с Дмитрием Рогозиным. Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, будет хорошо для обеих стран. Чтобы генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог посетить США, мы провели работу по ряду направлений. И добились его (временного) вывода (из-под санкций) с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями НАСА, а также с некоторыми нашими подрядчиками...

          К тому же я бы хотел, чтобы он в не столь отдаленном будущем выступил вместе со мной в моей альма-матер – Университете Райса. Я был рад выступить в Московском государственном университете, который является его альма-матер. Кстати, Университет Райса находится на той же улице, что и Центр космических полетов имени Джонсона. Так что, думаю, все получится».

          В Роскосмосе подтвердили факт переговоров о возможности поездки Рогозина в США, но отметили, что пока не получали каких-либо документов по поводу снятия санкций со своего гендиректора.

          Санкции не ограничиваются запретом на въезд в США: среди прочего речь идет и о заморозке активов. Но по американским законам запрет на въезд может быть приостановлен или снят, если это не противоречит интересам США. Такое решение может принять госсекретарь после консультаций с министром внутренней безопасности. Видимо, в случае с Рогозиным была задействована именно эта процедура.

          Однажды она уже применялась – правда, известно об этом стало только постфактум.

          В январе этого года Вашингтон посетили сразу три руководителя российских спецслужб. О беспрецедентном визите стало известно уже после их отъезда домой. Противники Трампа тут же попытались устроить скандал – ведь двое из трех гостей находились в американском санкционном списке: глава СВР Сергей Нарышкин и глава ГРУ Игорь Коробов. Только шеф ФСБ Александр Бортников по странному упущению еще администрации Обамы не попал в американские списки. После того, как информация о «визите трех» просочилась в прессу, Госдеп устами Хизер Науэрт так прокомментировал это:

          «Если что-то касается национальных интересов США в области безопасности... у нас есть возможность делать исключения, чтобы люди могли въехать в США».

          Науэрт добавила, что США и Россия имеют разногласия по многим вопросам, однако есть области, в которых необходима совместная работа сторон, и одной из таких областей является борьба с террористическими группировками.

          Понятно, что и космос относится к таким же «областям». То есть американцы продолжают делать то, что им выгодно, включая и выключая санкции в зависимости именно от собственных потребностей.

          Как нам относиться к такому методу «кнута и пряника»?

          С одной стороны, понятно, что администрация Трампа разрывается между необходимостью сохранять и даже имитировать усиление давления на Россию (исходя в первую очередь из внутриполитических соображений, связанных с поисками «русского следа») и желанием восстановить нормальные рабочие контакты с Москвой. С этой точки зрения приглашение Рогозина (который к тому же пользуется в США репутацией «страшного ястреба») является демонстрацией намерений поддерживать и развивать сотрудничество. А косвенным образом и признанием неэффективности персональных санкций как таковых.

          С другой стороны, в этом есть и определенный оскорбительный момент – мы будем работать с вами только там, где нам нужно, и санкции будем снимать только с тех, кто нам сейчас нужен. Даже не снимать, а приостанавливать на время запрет на въезд. Захотим – сами пригласим и впустим, не захотим – даже не пытайтесь.

          Как должен вести себя в этой ситуации Дмитрий Рогозин? Конечно, решать ему. Не одному, конечно, а посоветовавшись с Владимиром Путиным. Можно было бы и поставить Вашингтону жесткое условие – не приостановку, а снятие с Рогозина санкций. Но понятно, что США не пойдут на это. Не столько даже из-за политических мотивов, сколько из-за юридических препятствий (Трамп не может отменить решение Конгресса – а санкционные списки упомянуты уже и в законах). Так что ставить такое заведомо невыполнимое условие имеет смысл только в том случае, если будет принято решение не ехать в США.

          Так что, скорее всего, Рогозин посетит Новый Свет – чтобы поддержать выгодное обеим странам сотрудничество в космической сфере, а заодно и продемонстрировать колебания самих Штатов в вопросе санкций. Хотя, как показывает опыт, американцы, когда им надо, приезжают сами и сразу. В понедельник в Москву прилетит Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности.

          Болтону очень нужно поговорить с Николаем Патрушевым, секретарем Совбеза. Да, они встречались всего два месяца назад – проговорили пять часов во время переговоров в Женеве. Тогда же условились сделать такие встречи регулярными, фактически установив первый постоянный формат взаимодействия между администрацией Трампа и Кремлем. Было понятно, что вторая их встреча пройдет через небольшой отрезок времени. Но все же трудно было представить, что американцы вытерпят всего два месяца. Этому есть и практическое объяснение: в ноябре пройдет встреча Трампа с Путиным (она пока не анонсирована, но два президента пересекутся на международных мероприятиях и точно не упустят возможность поговорить), и к ней нужно подготовиться. Вот и приходится Болтону ехать в Москву уже второй раз за четыре месяца (он приезжал в конце июня и встречался с Путиным) – чтобы поговорить с Патрушевым.

          Который на их следующую встречу не поедет в Вашингтон – американцы этой весной не удержались и внесли секретаря Совбеза в свой санкционный список. Патрушеву от этих санкций ни тепло, ни холодно, а вот на Болтоне они скажутся самым прямым способом. Ведь ему теперь придется постоянно ездить в Россию – постоянный формат переговоров на высоком уровне сейчас нужен американцам больше чем нам. Санкции, говорите?


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