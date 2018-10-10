США пообещали ужесточать санкции против России «каждые месяц-два»

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон собирается ужесточать антироссийские санкции каждые несколько месяцев.

«Вторая вещь, которую мы сделали, заключается в том, что мы стараемся увеличить давление, которое мы оказываем на Россию, чтобы вынудить ее вести переговоры об урегулировании [конфликта в Донбассе]. Это включает сохранение санкций в США, а также периодическое ужесточение этих санкций с течением времени», – сказал Волкер, передает ТАСС.

По его словам, дополнительные санкции будут вступать в силу каждый месяц-два. Волкер отметил, что путь, «по которому следует администрация Трампа, и мы продолжим им следовать».

Он добавил, что США в этом направлении работает с европейскими союзниками, и «европейцы тоже сохраняют санкции в силе». «Мне кажется, для России это, вероятно, стало сюрпризом. Европейский союз продемонстрировал огромную устойчивость и силу в сохранении их в силе», – подчеркнул Волкер.

Ранее украинский депутат Александр Вилкул заявил, что Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса из-за того, что спецпредставитель США Курт Волкер угрожал Киеву отменой антироссийских санкций.