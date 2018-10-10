В Раде рассказали об угрозах Волкера отменить антироссийские санкции

Украинский депутат Александр Вилкул утверждает, что Верховная рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса из-за того, что спецпредставитель США Курт Волкер угрожал Киеву отменой антироссийских санкций.

По словам украинского депутата, Рада проголосовала за продление закона об особом статусе Донбасса после «непубличной» встречи Волкера с представителями парламентских фракций Украины, в ходе которой спецпредставитель США заявил о возможной отмене Европой антироссийских санкций в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости».

По словам депутата Рады, Волкер прямо заявил о наличии достаточно серьезной проблемы, заключающейся в том, что «половина европейских стран агрессивно хочет снять санкции с России».

«Потому что они несут большие экономические потери, потому что они там вообще не уверены в том, что является правдой, что является неправдой, хочет ли на самом деле украинская власть войну заканчивать», – процитировал Вилкул американского дипломата.

«Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, даже наиболее националистически настроенные, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и соответственно, рассыплется эта конструкция, которая есть на сегодня», – передал депут Рады слова Волкера.

Напомним, в минувший четверг президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым продлил особый статус неподконтрольных Киеву территорий Донбасса до 31 декабря 2019 года. В МИД назвали цель принятия Киевом закона о статусе Донбасса.