Порошенко продлил особый статус Донбасса до конца 2019 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым до 31 декабря 2019 года продлил особый статус неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Возвращено с подписью президента», – цитирует ТАСС сообщение Верховной рады.

В документе говорится, что регион сможет получить особый статус после выполнения некоторых условий, включая вывод «незаконных формирований», пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось о решении Порошенко продлить особый статус Донбасса, обосновав это необходимостью для разворачивания в регионе миротворческой миссии ООН и сохранением санкционного давления на Россию.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал закон об особом статусе Донбасса невыполнимым.