Порошенко решил продлить особый статус Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную раду безотлагательно рассмотреть проект закона о продлении особого статуса неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Соответствующий документ был зарегистрирован в парламенте от имени главы государства в среду, передает ТАСС.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

При этом на официальной сайте Рады документа пока нет.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин признал невыполнимым закон об особом статусе Донбасса.

Напомним, в конце 2017 года Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.