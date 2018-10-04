Порошенко назвал причину продления закона о статусе Донбасса

Решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса необходимо для создания условий по разворачиванию в регионе миротворческой миссии ООН и сохранения санкционного давления на Россию, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко в записи в Twitter поблагодарил депутатов «за поддержку законопроекта о продлении действия закона об особом порядке самоуправления оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2019 года и отметил, что принятие этого решения поспособствует дальнейшему сохранению «международного санкционного давления на Россию», а также поможет в создании «необходимых условий для развертывания миротворческой операции ООН».

В четверг Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасс. Инициативу поддержали 245 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Из пояснительной записки к документу следует, что целью его принятия «является внедрение на срок, который заканчивается 31 декабря 2019 года, особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей путем внесения изменения в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Напомним, законопроект был предложен Петром Порошенко в среду.

До этого глава МИД Украины Павел Климкин признал невыполнимым закон об особом статусе Донбасса.