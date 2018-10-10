В МИД назвали цель принятия Киевом закона о статусе Донбасса

Продление действия закона «Об особом статусе Донбасса» нужно Киеву для сохранения санкционного давления на Москву и создания условий для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе, заявили в МИД.

В комментарии российского внешнеполитического ведомства к решению украинского парламента указывается, что «за подобной активностью киевских властей скрывался абсолютно далекий от целей и задач Минских соглашений» замысел.

Так, в Киеве «откровенно заявляли, что пролонгация «статусного закона» нужна им для того, чтобы гарантированно «сохранить санкционное давление на Россию» и создать некие условия для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе».

Кроме того, в МИД процитировали слова представителя Украины в гуманитарной подгруппе минской контактной группы, первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко, которая назвала закон «техническим документом» без шансов на практическую реализацию.

В министерстве подчеркнули, что на Украине на фоне разворачивающейся избирательной кампании «весь процесс мирного урегулирования давно стал заложником политических игр», потому решение по закону о статусе Донбасса «призвано лишь ввести в заблуждение западных друзей Киева, упорно пытающихся найти в его действиях «некие позитивные сигналы» и поощрить Украину очередными подачками».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении до 31 декабря 2019 года особого статуса неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.