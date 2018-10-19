С Рогозина решили снять санкции ради поездки в США

Администрация американского президента решила на время снять санкции с главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, чтобы он мог посетить США, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.

«Мне бы хотелось обсудить много вопросов с Дмитрием Рогозиным. Если мы хотим установить крепкие рабочие отношения, то нам нужно начать плотно взаимодействовать друг с другом, что, в свою очередь, будет хорошо для обеих стран», – цитирует Брайденстайна ТАСС.

По его словам, для организации визита Рогозина НАСА провело работу и добилось его временного вывода из-под санкций, чтобы «он прибыл сюда и встретился с представителями НАСА, а также с некоторыми нашими подрядчиками».



Также он сказал, что был бы рад, если бы Рогозин выступил вместе с ним в университете Райса.



Брайденстайн отметил, что США и Россия давно взаимодействуют в космической сфере. «Мы хотим поддерживать такие отношения и сделаем для этого все, что необходимо», – сказал он.



В Роскосмосе, между тем, сообщили, что пока не получали официальных документов о временном выводе Рогозина из-под санкций, передает РИА «Новости».



«Мы не в курсе. МИД нам ничего не сообщал. Поэтому пока не комментируем», – сказал глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

В июне находящийся под персональными санкциями с 2014 года Дмитрий Рогозин посещал Вену для участия в конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (UNISPACE).