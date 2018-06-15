Находящийся под санкциями Рогозин официально посетит Вену

Находящийся под персональными санкциями глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин впервые посетит страну ЕС в официальном статусе, приняв участие в конференции ООН по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях (UNISPACE), которая состоится в Вене.

18 июня российская делегация прибудет в Вену, 19 июня Рогозин посетит симпозиум UNISPACE, где запланированы панельные дискуссии как для участников конференции, так и для глав космических агентств, а 20 июня состоится открытие 61-й сессии Комитета ООН по космосу, где с приветственным словом выступит президент Австрии Александр Ван дер Беллен, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к госкорпорации «Роскосмос».

Также 20 июня состоится подписание соглашения по БРИКС, а после – прием от имени министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Конференция завершится 21 июня.

Пресс-служба «Роскосмоса» подтвердила информацию о поездке Рогозина в Австрию, уточнив, что помимо участия в открытии симпозиума UNISPACE и панельных дискуссиях российская сторона запланировала проведение ряда двусторонних встреч.

Переговорная программа должна уложиться в два дня. Так, 19 июня Рогозин встретится со своими коллегами из Индии и Объединенных Арабских Эмиратов – эти страны, как ожидается, будут представлять глава ISRO Алур Силин Киран Кумар и председатель космического агентства ОАЭ Ахмад Белхуль.

20 июня должны состояться переговоры с президентом Бразильского космического агентства Жозе Раймунду Брагой Коэлью и главой японского Агентства аэрокосмических исследований Кэйдзи Татикава.

На встрече с индийской делегацией представители «Роскосмоса» затронут вопросы об участии в совместных научных программах, а также обсудят перспективы промышленной кооперации, а с ОАЭ – инвестиции в развитие космодрома Байконур в Казахстане и сотрудничество по пилотируемой программе (власти ОАЭ заявляли о намерениях направить своего астронавта на МКС уже к 2020 году).

С Бразилией речь пойдет о перспективах совместной работы в космической отрасли, а с Японией – о сотрудничестве в рамках МКС.

Дмитрий Рогозин впервые отправится в Европу в должности главы «Роскосмоса». Он находится под персональными санкциями с марта 2014 года, причем как в списках США, так и в списках ЕС, которые предполагают ограничения на перемещение, получение виз, а также финансовые операции.

Однако, по утверждению ряда российских чиновников, ограничительные меры на перемещение вводятся только на личные поездки, потому при необходимости присутствия на официальном мероприятии проблемы с въездом в страну не возникают: так, помощник президента Владислав Сурков, находившийся под санкциями ЕС, в 2016 году сопровождал Владимира Путина на встрече нормандской четверки в Берлине.

Отмечается, что за три недели после назначения Рогозина на новую должность, он посетил с официальным визитом Китай, где встретился с заместителем председателя КНР Ван Цишанем и ознакомился с производственными мощностями китайской космической промышленности.

Также он встретился на Байконуре с послом США в России Джоном Хантсманом и заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Биллом Герстенмайером. Тогда речь шла о перспективах сотрудничества в крупных проектах, и «Роскосмос» согласился участвовать в них не в качестве субподрядчика, а только на правах равноценного партнера.

Источники сообщают также, что у Дмитрия Рогозина состоялись контакты с представителями Итальянского космического агентства, Германского центра авиации и космонавтики, а также Европейского космического агентства.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал назначение Рогозина на пост главы «Роскосмоса», заявив, что тот является компетентным человеком.