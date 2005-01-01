Путин прокомментировал назначение Рогозина на пост главы Роскосмоса

Президент России Владимир Путин прокомментировал назначение Дмитрия Рогозина на пост главы Роскосмоса.

Путин заявил, что в курсе непрофильного образования Дмитрия Рогозина, однако тот «в течение шести лет занимался оборонной промышленностью, очень много внимания уделял развитию космической отрасли».

Потому, считает глава государства, Рогозин является вполне компетентным человеком «в этой сфере».

«Но один в поле не воин», и новый глава Роскосмоса будет привлекать к этой работе команду людей, которые способны решать технологические и организационные задачи.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Напомним, в мае президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить Роскосмос.