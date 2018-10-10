Глава НАСА обсудил с Рогозиным поиск внеземной жизни

Глава американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что в ходе встречи с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным обсуждался поиск внеземной жизни.

По словам Брайденстайна, главы НАСА и Роскосмоса подтвердили приверженность сотрудничеству по Международной космической станции, обсудили поиск внеземной жизни, защиту планеты и постоянное присутствие на Луне, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что главы двух космических ведомств впервые встретятся на космодроме Байконур перед стартом пилотируемого корабля «Союз МС-10».

Накануне глава НАСА дал характеристику отношениям России и США.

Ранее Рогозин указывал на проблемы во взаимодействии Роскосмоса с НАСА.