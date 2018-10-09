Глава НАСА дал характеристику отношениям России и США

Отношения России и США в космосе великолепны, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

«Я считаю, что отношения между Россией и США в космосе великолепны», – цитирует РИА «Новости» выступление Брайденстайна перед студентами МГУ им. М.В. Ломоносова.

По его мнению, сотрудничество позволило двум странам добиться большего, чем они смогли бы поодиночке.

Также он отметил, что выступает за то, чтобы совместная работа распространялась и на другие сферы.

Кроме того, Брайденстайн выразил желание, чтобы Роскосмос присоединился к американскому проекту исследования Луны, поскольку иначе США не смогут решить вопрос создания транспортной системы между Землей и Луной.

Он заявил о готовности сотрудничать с Россией также в проектах изучения Марса и «других уголков Вселенной» и призвал студентов начинать новые проекты в освоении космоса.

«И, как сказал Юрий Гагарин, «Поехали!», – завершил свою речь он.

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская корпорация и НАСА могут скоро договориться о больших программах освоения дальнего космоса, передает ТАСС.

«Мы со стороны Роскосмоса сделаем все, чтобы политики не вмешивались в космическое международное сотрудничество, чтобы оно развивалось так, как развивается сейчас», – сказал он.

Он рассказал, что впервые встретился с недавно назначенным Брайденстайном. В среду они планируют посетить космодром Байконур, где 11 октября должен быть осуществлен пилотируемый запуск.

«Впереди ждут важные дни, и я рад, что Джим будет лично присутствовать на этом пуске», – сказал Рогозин.

Он подарил главе НАСА часы, являющиеся копией часов, в которых летал Юрий Гагарин.

Ранее во вторник научный сотрудник Института космических исследований РАН Ирина Коваленко сообщала, что совместная миссия России и США «Венера-Д» будет запущена в 2026 году.

В сентябре Институт стратегических исследований при Военном университете США в Пенсильвании опубликовал доклад, в котором говорится, что главную угрозу для американских сил в космосе представляют Россия и Китай.