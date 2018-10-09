Россия и США согласовали миссию к Венере

Совместная миссия России и США «Венера-Д» будет запущена в 2026 году, сообщила научный сотрудник Института космических исследований РАН Ирина Коваленко.

«Миссия «Венера-Д» планируется к запуску в 2026 году с помощью ракеты «Ангара», – цитирует заявление Коваленко на симпозиуме в Институте космических исследований РИА «Новости».

В апреле сообщалось, что сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова госкорпорации «Росатом» совместно с экспертами Института космических исследований РАН создают новую модификацию научной аппаратуры, позволяющую изучать состав грунта на Луне, Марсе и Венере.

В 2015 году вице-президент Российской академии наук Лев Зеленый сообщал, что Россия и США вернутся к обсуждению совместной миссии по изучению Венеры.

В НПО им. Лавочкина говорили, что российский космический аппарат «Венера-Д» отправится в космос для исследования Венеры в 2025 году вместо запланированного изначально 2016 года.