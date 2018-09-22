США назвали Россию и Китай главными соперниками в космосе

Главную угрозу для американских сил в космосе представляют Россия и Китай, говорится в докладе, опубликованном Институтом стратегических исследований при Военном университете США в Пенсильвании.

Автор доклада уверен, что Москва и Пекин якобы намерены использовать космическое пространство в возможных военных операциях. «Как и Соединенные Штаты, Россия и Китай стремятся интегрировать военно-космическую деятельность в свои комбинированные военные операции», – передает RT текст доклада.

В материале утверждается, что Россия и Китай – «основные соперники США», поскольку стремятся добиться военного превосходства в космическом пространстве.

Вместе с тем, автор исследования напоминает, что в 2008 году Москва и Пекин на Конференции по разоружению (КР) в Женеве внесли проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК), предусматривающий запрет на размещение в космосе оружия любого вида и на какие-либо силовые действия в отношении космических объектов. В 2014 году был представлен обновленный проект этого документа.

Тогда США не поддержали этот документ: согласно официальной позиции Вашингтона, проект «содержит принципиальные недостатки». Альтернативных проектов Соединенные Штаты не предложили, а также не ведут работу по нераспространению оружия в космосе.

В июне американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно создать Военно-космические силы США. Позднее стало известно, что минобороны США собралось развернуть систему ПРО США в космосе.