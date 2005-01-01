Трамп поручил создать Военно-космические силы США

Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны США начать формирование Военно-космических сил США.

«Если речь идет о защите Америки, просто недостаточно американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе. Очень важно, что я здесь для того, чтобы поручить министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

По его словам, военно-космические силы будут представлены как «шестая ветвь вооруженных сил».

В марте Трамп заявил, что в армии США может появиться новый род войск – космические войска.

Сейчас в американских ВВС существует Космическое командование, созданное еще в 1982 году, в разгар программы «звездных войн» президента США Рональда Рейгана. Космические силы курируют проект засекреченного мини-шаттла Boeing X-37, а также 450 спутников, около 200 из которых имеют военное значение.