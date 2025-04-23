Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
США выразили недовольство Зеленским
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт раскритиковала Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский обсуждает условия возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ, это неприемлемо, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«К сожалению, президент Зеленский пытается вести мирные переговоры через средства массовой информации», – приводит слова Ливитт ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Она подчеркнула, что для Вашингтона «это неприемлемо», переговоры должны вестись «за закрытыми дверями».
По ее словам, Белы дом разочарован, терпение властей США по ситуации на Украине на исходе. Вашингтон хочет добиться прекращения боевых действий, но для этого к переговорам должны быть готовы обе стороны конфликта.
«К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении», – приводит слова Ливитт РИА «Новости».
Ливитт также отметила, что США вложили значительные усилия в попытки положить конец военному конфликту. Она добавила, что американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти цели, и заявила: «Хватит!».
Ливитт также указала, что никто не просил Украину признать Крым российской территорией, от Киева требовалось «сесть за стол переговоров». «Чтобы заключить хорошую сделку, обе стороны будут вынуждены разойтись немного недовольными», – сказала она.
Кроме того, пресс-секретарь Белого дома заявила, что ей пока нечего сообщить относительно возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма и последовавшего отказа главы Госдепа США Марко Рубио лететь в Лондон. США заявили, что Зеленский «может либо заключить мир, либо сражаться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».