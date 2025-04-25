Во Владивостоке из-за аварии забил «фонтан» с кипятком высотой с девятиэтажный дом

Рар объяснил перемены в отношении Европы к требованиям Зеленского

Политолог Рар: Зеленский рискует попасть в полную изоляцию и проигрышную ситуацию

Tекст: Анастасия Куликова

«Отказ госсекретаря США приехать в Лондон на обсуждение «плана Владимира Зеленского» сильно подействовал на непримиримую позицию Британии, Германии и Франции. Европейцы сошлись во мнении, что им не по силам быть в оппозиции к Вашингтону и отвергать предложения Дональда Трампа по мирному процессу на Украине», – считает германский политолог Александр Рар.

По его мнению, именно этим объясняется вероятное смягчение позиции «коалиции желающих». Собеседник указал, что Зеленский пытается «всеми способами поссорить Европу и Соединенные Штаты». «Таким образом он надеется получать обещанную поддержку хотя бы от первых. При этом если Россия и США согласуют план урегулирования конфликта, тогда Зеленский попадает в полную изоляцию и абсолютно проигрышную ситуацию», – полагает эксперт.

Рар объясняет: европейцам будет «наплевать» на Украину, если речь зайдет о риске для них «потерять своего защитника в лице Америки». «Они просто стали понимать, что идти против воли Трампа означает расколоть НАТО», – уточнил политолог. Поэтому, вероятно, некоторые политики в Европе предпринимают попытки убедить Зеленского пойти на уступки.

«В результате, я думаю, это приведет к разделу Украины, демилитаризации центральной части страны и возможному принятию ее в Евросоюз в качестве протектората. Украина также откажется от идеи стать членом НАТО. Еще одним итогом станет новый разворот в энергетическом сотрудничестве США и России», – рассуждает Рар.

Ранее Лондон и Париж якобы пересмотрели планы по отправке военных на Украину. По данным газеты The Times, позиция европейской «коалиции желающих» смягчилась после переговоров в Лондоне. Как отмечает издание, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миссию односторонней и не примет ее.

Напомним, накануне в британской столице должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Британии, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне.

Впрочем, это оказалось не единственной «перемогой» для киевского руководства. В среду Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

На фоне второй демонстративной порки Зеленского европейские лидеры пытаются убедить Киев рассмотреть вариант территориальных уступок ради достижения мира. По информации источника Financial Times, представители европейской «тройки» ищут вариант, при котором украинские власти не нарушат собственные «красные линии», но будут готовы уступить части территорий в финальной фазе переговоров.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией. По его словам, на переговорах Украине «в какой-то мере придется уступить». «Это должен быть компромисс», – указал политик. В Европе при этом выступают резко против признания Крыма частью России. Такой шаг, по мнению европейцев, якобы способен подорвать «мировой порядок, основанный на правилах», отмечает FT.