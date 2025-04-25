Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Во Владивостоке из-за аварии забил «фонтан» с кипятком высотой с девятиэтажный дом
В центре Владивостока на улице Русской произошел крупный порыв трубопровода с горячей водой, из-за чего струя достигла высоты девятиэтажного дома, сообщил представитель Владивостокского предприятия электрических сетей.
Аварийная ситуация с горячей водой произошла на улице Русской во Владивостоке. По словам представителя местного предприятия электрических сетей, аварийная бригада уже прибыла на место происшествия и начала работы по устранению порыва. Вода в поврежденном участке трубопровода была полностью перекрыта, передает РИА «Новости».
Жители домов сообщили в соцсетях, что мощный фонтан воды поднимался на высоту, сравнимую с девятиэтажным зданием, заливая окна и балконы на верхних этажах. Некоторые жильцы отметили, что вода попала в квартиры на десятки метров от земли.
Ранее в Саратове из-за аварии на водопроводе остались без воды более 70 тыс. человек и объекты социальной сферы.