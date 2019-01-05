Роскосмос отреагировал на заявление НАСА по визиту Рогозина

В Роскосмосе ждут официальных разъяснений позиции НАСА по организации визита российской делегации в США, говорится в заявлении госкорпорации.

«Роскосмос ждет официальных разъяснений позиции НАСА по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Отмечается, что подготовка переговорной позиции Роскосмоса по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена.

Напомним, НАСА направило Роскосмосу уведомление о необходимости отложить визит главы корпорации Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты. Источник сообщил, что поездка Рогозина в США может быть полностью отменена.