Источник не исключил отмены визита Рогозина в США

Визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты может быть полностью отменен, а не отложен, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» подчеркнул, что визит Рогозина в США должен был стать ответным на поездку главы НАСА в Россию. «Будем надеяться, что НАСА удастся решить все политические вопросы и он все же состоится, предложение с их стороны сохраняется», – сказал он.

«Но если нет – визит просто будет отменен», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства направило Роскосмосу официальное уведомление о необходимости отложить визит главы корпорации Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты.