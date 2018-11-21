В Германии предрекли резкое ухудшение отношений с Россией

Уполномоченный правительства ФРГ по связям с Россией Дирк Визе заявил в СМИ, что отношения Германии и России в 2019 году ждет резкое ухудшение.

«Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнемся с резким ухудшением», – сказал Визе в интервью Pfälzische Merkur, передает РИА «Новости».

По мнению Визе, это произойдет потому, что Москва «демонстрировала крайне непредсказуемую политику». Он добавил, что это связано с «ответственностью России за ряд инцидентов, произошедших в 2018 году по всему миру».

«Мы имели дело с отравлением бывшего шпиона Скрипаля. Затем Москва закрутила спираль гонки вооружений – Договор РСМД может быть расторгнут. И по этому вопросу нам придется интенсивно заниматься и в новом году. И, конечно же, я помню об опасной демонстрации силы в Азовском море. Поэтому заявляю: отношения с Россией ухудшатся и в этом году», – пояснил Визе.

При этом политик считает, что в сфере гражданского общества страны начинают интенсивный обмен. Он указал на «Петербургский диалог», который, по его мнению, даст много возможностей для научного сотрудничества.

Визе также затронул тему санкций Евросоюза. Он уточнил, что смягчение ограничений связано с реализацией Минских соглашений, которые регулярно нарушаются.

«Мы всегда четко давали понять: если в реализации Минских соглашений будет достигнут прогресс, то можно будет задуматься над смягчением санкций. Перманентного перемирия, однако, до сих пор нет. Даже режим прекращения огня к православному Рождеству, о котором удалось договориться представителям ОБСЕ, был нарушен в первый же день», – сказал Визе.

Немецкий политолог Александр Яр рассказывал газете ВЗГЛЯД, чего ждать в 2019 году в отношениях между Германией и Россией.