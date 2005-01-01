Пушков назвал требование Киева к Газпрому вымогательством и шантажом

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял требования министра иностранных дел Украины Павла Климкина заключить новый договор с Газпромом о транзите российского газа.

«Недавно Климкин утверждал, что Украине вообще не нужны отношения с Россией, а теперь требует нового контракта с Газпромом. Так отношения нужны или нет?» – написал Пушков в Twitter.

По его словам, «уровень безответственности заявлений из Киева давно зашкаливает», а «новый контракт означает новое вымогательство и новый шантаж».

18 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что нормальные отношения между Россией и Украиной невозможны, но их следует «тотально переформатировать». Позже глава МИД Украины заявил, что Россия хочет продлить действующий контракт по транзиту газа, а Киев настаивает на заключении нового по европейским правилам.

Перед этим глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщал, что новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором газотранспортной сети. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала «газовую атаку» Украины на Россию.