Нафтогаз предложил заключить контракт на транзит газа с новым оператором ГТС Украины

Новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором ГТС, который создается на Украине, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Стороной нового транзитного контракта должен стать новый независимый оператор газа, который сейчас создается группой Нафтогаз в рамках процесса амбалдинга», – сказал Коболев, передает РИА «Новости».

Он рассчитывает, что новый оператор газотранспортной системы страны заработает с января 2020 года. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

Коболев также заявил, что ключевой задачей Украины на трехсторонних переговорах по газу с Россией и ЕС, которые запланированы на 21 января в Брюсселе, является сохранение транзита российского газа после 2019 года. Еще одной задачей глава компании назвал наполнение газовых хранилищ голубым топливом.

Коболев заявил, что «если подготовительные процессы» будущих новых договоренностей будут осуществляться в течение этого года, то у сторон есть шансы договориться до 2020 года. При этом он не исключил, что транзит газа после 2019 года может осуществляться и без контрактов.

Также Коболев не исключает, что Газпром прекратит транзит газа через Украину с 1 января 2020 года, когда истечет действующий контракт.

Российские власти и представители Газпрома ранее неоднократно заявляли, что транзит газа через Украину сохранится после 2019 года при его экономической целесообразности. В самом Нафтогазе говорили о планах предложить Газпрому транзит газа по территории Украины после 2019 года по европейским правилам.