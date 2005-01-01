Россия и Украина подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа

На встрече в Брюсселе с участием Еврокомиссии представители России и Украины подтвердили заинтересованность в продолжении транзита газа, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Он отметил, что базой для будущего контракта на транзит должна стать привлекательность маршрута через Украину по сравнению с «Северным» и «Турецким» потоками, отметил Новак. Для обсуждения конкретных деталей контракта на транзит газа после 2019 года, по его словам. Газпрому и «Нафтогазу» необходимо урегулировать судебные проблемы, передает РИА «Новости».

В целом он назвал конструктивной прошедшую в Брюсселе встречу по газу. Министр добавил, что на трехсторонней встрече обсуждался рост объемов импорта российского газа в ЕС.

Консультации по транзиту газа продолжатся на уровне экспертов, в мае снова пройдут консультации на уровне министров, отметил Новак.

Кроме того, он заявил, что Россия не воспринимает позицию «Нафтогаза Украины» по новому транзитному иску на 12 млрд долларов, так как она абсурдна.

В то же время глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия хочет продлить действующий контракт по транзиту газа, а Киев настаивает на заключении нового по европейским правилам.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщал, что новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором газотранспортной сети. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о «газовой атаке» Украины на Россию.

Он заявлял, что транзит газа после 2019 года может осуществляться и без контрактов, при этом Украина собиралась предложить Газпрому транзит газа по территории Украины после 2019 года по европейским правилам.