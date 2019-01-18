Климкин призвал тотально переформатировать отношения с Россией

Нормальные отношения между Россией и Украиной невозможны, но их следует «тотально переформатировать», заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам работы МИД в 2018 году.

«Мы сейчас свели комплексные отношения с РФ до минимума, никто не может претендовать на какую-то нормальность наших отношений. Этого не будет сегодня, завтра, послезавтра», – подчеркнул он.

В то же время украинский министр признал, что необходимо разработать новый формат отношений с Россией. «Нам нужен комплексный подход к тотальному переформатированию отношений в Российской Федераций», – считает он, передает ТАСС.

Кроме того, Климкин заявил, что 49 соглашений с Россией разорваны, действие еще почти 50 документов могут быть прекращены.

«49 соглашений с РФ сейчас прекратили свое существование. Мы будем последовательно идти по этому треку. Сейчас в работе находятся еще почти 50 соглашений, это так сказать, второй пакет. И мы пересматриваем всю договорно-правовую базу с РФ», – заявил Климкин, передает РИА «Новости».

В начале января официальное печатное издание Верховной рады опубликовало закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией.