Чубайс ответил Грефу по поводу «единственного способа победить коррупцию»

Победить коррупцию в России только с помощью одной только цифровизации не получится, так как масштаб этой проблемы шире, заявил глава Роснано Анатолий Чубайс.

Чубайс в интервью телеканалу «Россия 1» согласился с тем, что цифровизация помогает снизить коррупцию в стране. В качестве примера он привел Многофункциональные центры, предоставляющие гражданам государственные и муниципальные услуги без обращения в десятки министерств и обхода десятков чиновников. «В этом смысле я с Германом Грефом согласен», – приводит его слова РИА «Новости».

«Но, к сожалению, я не до конца с ним соглашусь, потому что в моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики (...) гораздо глубже, чем то, что можно просто исправить с помощью цифровизации», – сказал Чубайс.

Он добавил, что цифровизация – важный и полезный процесс, «но точно не панацея от всех наших бед».

В среду ходе Гайдаровского форума глава Сбербанка Герман Греф назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России. Решение любого чиновника можно будет проанализировать, если появится «прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру», подчеркивал он.