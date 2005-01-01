Греф назвал единственный способ борьбы с коррупцией в России

Цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России; создание государственной цифровой платформы, позволяющей рынку получать информацию о деятельности чиновников, приведет к исчезновению коррупции как явления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Греф заявил в ходе Гайдаровского форума, что «если будет создана государственная платформа, то мало места останется для коррупции», так как «если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление», передает РИА «Новости».

Он добавил, что не видит другого способа борьбы с коррупцией кроме цифровизации.

Глава Сбербанка также отметил, что министерства будут пытаться строить собственные закрытые системы, «обосновывать это государственной безопасностью, государственными интересами, возможностями государства проводить свою независимую политику».

«Они будут бороться за то, чтобы получать деньги и строить свою закрытую систему, в которую никого не будут пускать», – добавил он.

«Поэтому важно, чтобы те люди, которые будут отвечать за эту функцию – в частности, Максим Алексеевич (вице-премьер Максим Акимов) – у него был достаточный объем полномочий и абсолютная поддержка президента страны и премьер-министра страны, и финансовые рычаги влияния на финансирование министерств и определения ими политики создания этих экспертных барьеров», – заключил Греф.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал обеспечение независимости в цифровом пространстве вопросом нацбезопасности. До этого, в июле 2018 года, президент России Владимир Путин также призвал обеспечить безопасность в условиях цифровизации.