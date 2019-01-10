Медведев назвал обеспечение независимости в цифровом пространстве вопросом нацбезопасности

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал обеспечение независимости в цифровом пространстве и создание надежной и защищенной цифровой экосистемы вопросом национальной безопасности.

«Цифровая экономика – это не только преимущества, которые дают современные технологии, это мы все осознаем и понимаем, но и те риски серьезные, которые в связи с этим возникают. Поэтому обеспечение должной независимости в цифровом пространстве, создание современной новой цифровой экосистемы в стране, ее полноценная защита – это действительно вопрос национальной безопасности», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

Премьер отметил, что в России есть много талантливых программистов для того, чтобы развивать отечественное программное обеспечение. В то же время глава правительства подчеркнул, что создание альтернатив иностранному программному обеспечению не означает, что Россия собирается встать на путь изоляции.

Он также призвал соблюдать не только баланс интересов, но и гарантировать защиту информации. «Как в масштабах государства эту защиту нужно гарантировать, так и применительно к любому человеку, который пользуется современными устройствами. Но и, конечно, для бизнеса, для которого безопасность коммерческой информации – это основа его конкурентоспособности», – подчеркнул он.

В прошлом году президент России Владимир Путин также призвал обеспечить безопасность в условиях цифровизации.