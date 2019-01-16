Вандалы осквернили ограду кафедрального собора на Украине

Неизвестные оставили на ограде Спасо-Преображенского кафедрального собора в Сумской области Украины провокационную надпись, сообщают СМИ.

Ограда охраняться законом как часть памятника архитектуры, пишет «Православная Сумщина».

Материал сопровождается фотографией с надписью на ограде красной краской «УПЦ МП = ФСБ».

Напомним, опасения, связанные с созданием «новой церкви» на Украине, оправдались – в стране усиливается религиозная рознь, раскольники пытаются отобрать собственность канонической Украинской православной церкви.