РПЦ заявила об угрозе для монахов УПЦ на Украине

Передача храмов и монастырей канонической Украинской православной церкви так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) может привести к непредсказуемым последствиям – как для прихожан, так и для монахов, считает председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

Он напомнил, что представители украинских властей рассматривают меры по передаче объектов недвижимости, которые находятся в пользовании УПЦ, в ведение «новой церкви» Украины. В том числе это касается Киево-Печерской и Почаевской лавр, а также расположенной на территории последней Киевской духовной академии, передает ТАСС.

«Невозможно себе представить, что будет с этими монахами, со студентами академии, если данные объекты будут переданы в ведение новой церковной организации. Непонятно, кто будет жить в этих монастырях, и какая судьба ожидает монахов, если их изгонят из родных обителей», – сказал митрополит Иларион.

По его словам, процесс создания «новой церкви» на Украине ознаменован беспрецедентными гонениями на УПЦ, происходит «явное вмешательство государства во внутренние дела церквей».

«Именно государство инициировало процесс предоставления автокефалии двум раскольническим группам, которые объединились с целью получить соответствующий документ от Константинопольского патриархата. Именно украинские власти настаивают на том, чтобы Украинская православная церковь изменила свое название, однако в соответствии с международными нормами церковь сама должна выбирать себе название, это не дело государства», – напомнил митрополит Иларион.

Он отметил, что в поддержку новообразованной украинской церкви не выступила ни одна из поместных православных церквей. Митрополит выразил надежду на то, что предстоятели православных церквей сделают все ради единства мирового православия.

«Насколько я знаю, ни одно поздравительное послание не было направлено в адрес новой церковной организации», – заметил митрополит Иларион.

Он выразил мнение, что если некоторые церкви признают «Православную церковь Украины», то разделение в православии станет еще более глубоким.

«Мы очень надеемся, что этого не произойдет, что православные церкви, как и прежде, будут солидарны друг с другом», – отметил священнослужитель.

Митрополит Иларион добавил, что пока невозможно говорить о восстановлении евхаристического общения с Константинополем, так как нельзя представить, что этот патриархат «пойдет на попятную».

«Потому столь же нелегко представить себе, что мы восстановим общение с ним», – сказал глава ОВЦС.

Накануне стало известно, что раскольники из «новой церкви» Украины захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области, который принадлежит канонической Украинской православной церкви, и не пускают туда настоятеля. При этом глава местной администрации поддержал захват, назвав его добровольным переходом в ПЦУ.

Еще в конце декабря в УПЦ заявили, что украинские власти начали активный процесс перевода храмов канонической Украинской православной церкви под юрисдикцию новой церковной структуры.