На Украине захватили принадлежащий УПЦ храм

Раскольники из «новой церкви» Украины захватили Свято-Михайловский храм в Волынской области, который принадлежит канонической Украинской православной церкви, и не пускают туда настоятеля, сообщил пресс-секретарь региональной епархии Олег Точинский.

Он отметил, что сторонники «новой церкви» привезли своего священника, объявили его новым настоятелем и сорвали богослужение. Позже выяснилось, что священник – это местный дьякон, передает РИА «Новости».

«(Раскольники) не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией», – заявил Точинский.

Он объяснил произошедшее церковным расколом, и «поблагодарил» за это Константинопольский патриархат.

«От ваших «материнских» объятий мы здесь задыхаемся», – заключил он.

Глава местной районной администрации Андрей Лындюк поддержал захват храма, заявив, что община села Красноволя «провела процедуру перехода в Православную церковь Украины».

В конце декабря в УПЦ заявили, что украинские власти начали активный процесс перевода храмов канонической Украинской православной церкви под юрисдикцию новой церковной структуры – так называемой Православной церкви Украины.

На этой неделе свиток томоса об автокефалии «Православной церкви Украины» вернулся из Стамбула, где 9 января его подписали все члены Синода Константинопольского патриархата.