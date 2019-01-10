Французский суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы

Парижский суд признал художника-акциониста Павла Павленского, эмигрировавшего из России, виновным в поджоге одного из парижских филиалов «Банка Франции», приговорив его к трем годам тюремного заключения, сообщила радиостанция France Info.

По данным радиостанции, суд признал Павленского виновным в поджоге одного из парижских филиалов «Банка Франции», приговорив его к трем годам тюремного заключения, включая два года тюрьмы условно, передает ТАСС.

При этом суд решил не требовать заключения Павленского под стражу, так как он уже отбыл 11 месяцев в предварительном заключении во Франции.

Ранее Павленский устроил в парижском суде «садистский» перформанс.

Напомним, Павленскому предоставили убежище во Франции после поджога двери ФСБ в Москве. В Париже акционист провел такую же акцию и поджег двери Национального банка Франции, за что его обвинили в преднамеренном поджоге и поместили под стражу.