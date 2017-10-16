Павленский во французском суде устроил «садистский» перформанс

Российский художник Петр Павленский, обвиняемый в поджоге банка в Париже, на заседании суда сказал, что посвящает процесс французскому писателю маркизу де Саду, после чего заседание было приостановлено.

«Я должен сделать важное сообщение: я посвящаю этот процесс маркизу де Саду. Маркиз де Сад показал истинную природу власти», – заявил Павленский на русском в начале заседания, передает РИА «Новости».

Он начал требовать, чтобы переводчик перевел его высказывание на французский, однако тот отказался это делать.

Судья попытался восстановить порядок и пояснил, что Павленскому следует говорить только тогда, когда его попросят.

«Это новый перформанс, очень интересно», – сказал судья. Подсудимый попросил кого-то из своих сторонников, находившихся в суде, перевести его слова.

«Он был жестоко затравлен самими же французами. Он был заложником Бастилии...Он окончил свои дни в сумасшедшем доме. Судья, где справедливость?» – обратился далее Павленский на русском.

Заседание было приостановлено.

Павленский находится во Франции, там ему предоставили убежище после поджога двери ФСБ в Москве. В Париже он провел такую же акцию и поджег двери национального банка Франции, за что его обвинили в преднамеренном поджоге и поместили под стражу.

Осенью 2018 года Павленского выпустили из французской тюрьмы. Тогда же стало известно, что художника выгнала из дома его гражданская супруга Ксения Оксман (Оксана Шалыгина).