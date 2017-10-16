Художника Павленского выгнала жена

Гражданская жена художника-акциониста Петра Павленского Ксения Оксман (Оксана Шалыгина) сообщила, что выгнала своего мужа.

«Все. Петра я выгнала, потому что мне все это надоело», – написала она в своем Facebook.

На вопросы подписчиков она не ответила.

Напомним, Павленский находится во Франции, где ему было предоставлено убежище после поджога двери ФСБ в Москве. В Париже он устроил аналогичную акцию и поджег двери национального банка Франции, за что его обвинили в преднамеренном поджоге и поместили под стражу.

В сентябре Павленского выпустили из французской тюрьмы. Следующее заседание по его делу назначено на 10 января 2019 года. При этом возможна подача нового иска против Павленского, так как в зале суда он обвинил национальный банк Франции в спонсировании «уничтожения 35 тыс. человек».