Депутат Рады заявил об обреченных на замерзание украинцах

Украинское правительство, принимая решение о повышении тарифов на отопление, обрекает население страны на замерзание, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович.

В своем Facebook депутат Рады написал, что на Украине «запредельные» тарифы на тепло. «Людям приходится потуже затягивать пояса, чтобы хоть как-то по ним платить. Но вот власть считает, что мы все еще платим слишком мало...» – сетует он.

Украинская власть, по его словам, «окончательно продалась МВФ», и в результате его деятельности отопление будет обходиться жителям Украины еще на 24% дороже. В результате пострадает все население страны, и в особенности пенсионеры, которых Киев повышением тарифов «просто убивает», уверен депутат.

Вместе с тем, повышение тарифов никак не поможет вывести страну из той финансовой пропасти, куда ее загнали за последние пять лет, подчеркнул он.

«Экономические тупицы во власти не понимают, что люди уже на пределе. Украинцы с трудом платили за тепло и по старым тарифам, а по новым – просто никто не сможет и не будет платить», – возмутился он.

Украинская казна в итоге получит еще меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится, заключил депутат Рады.

Напомним, с 1 января 2019 года тарифы на отопление и горячее водоснабжение для жителей Киева выросли на 22%.

В ноябре президент Украины Петр Порошенко оправдывался перед украинцами за повышение цен на газ. По его словам, страна перестанет быть «одной из беднейших в Европе», когда увеличатся темпы роста ее экономики.