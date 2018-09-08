РПЦ исчерпала средства «церковной дипломатии» с Константинопольским патриархатом

Средства «церковной дипломатии» с поступившим вероломно Константинопольским патриархатом исчерпаны, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Судя по всему, средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны», – цитирует РИА «Новости» митрополита Илариона, выступившего в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, Константинопольский патриархат поступил «подло и вероломно», назначив двух своих экзархов на Украину.

Также митрополит Иларион отметил, что РПЦ разорвет общение с Константинополем в случае предоставления автокефалии украинской церкви.

«Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия... Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в Русской церкви эту автокефалию не признаем», – сказал он.

Действия Константинополя, по его мнению, ставят его вне «канонического поля», то есть вне правового поля вселенского православия.

В пятницу Константинопольский патриарх назначил своими экзархами – представителями на Украине епископов из Северной Америки в рамках подготовки «предоставления автокефалии церкви на Украине».

В РПЦ заявили, что это решение является грубым вторжением на каноническую территорию Русской православной церкви и пообещали не оставить его без ответа. Синод РПЦ выразил протест, осудив решение Константинопольского патриарха.