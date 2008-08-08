В Британии рассказали, как подозреваемые в отравлении Скрипалей получили визы

Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники с сфере безопасности Великобритании рассказала, как Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, получили британские визы.

По информации издания, «подозреваемые» выдавали себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга, чтобы получить визы для въезда в Великобританию. Источники издания сообщают, что они сообщили британским властям о своей деятельности в сфере международной торговли и предоставили выписки со своих банковских счетов, на которых находились тысячи фунтов стерлингов, передает ТАСС.

The Daily Telegraph отмечает, что британские визы предоставляются россиянам только в случае подтверждения, что у них достаточно средств, чтобы вернуться обратно.

Газета также пишет, что, несмотря на утверждение Скотленд-Ярда о том, что имена подозреваемых в отравлении Скрипалей скорее всего являются псевдонимами, британские спецслужбы могут знать, кем они являются.

Напомним, британская полиция утверждает, что некие Александр Петров и Руслан Боширов будто бы причастны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По утверждению британской стороны, Петров и Боширов якобы являются офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опубликованные Британией имена и фотографии Москве ни о чем не говорят, а интернет-пользователи нашли немало странностей в поведении мужчин, якобы причастных к отравлению в Солсбери.