Занявшиеся шоппингом «отравители» Скрипалей удивили британцев

Иностранные пользователи Twitter удивились, что предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов в ходе «операции», судя по записям камер видеонаблюдения, успели заняться шоппингом.

«Они хотят, чтобы мы поверили, что два предполагаемых россиянина, обвиняемых в отравлении в Солсбери, отправились по магазинам, где их лица попали на записи камер видеонаблюдения, после того как они опрыскали «Новичком» ручку двери Скрипаля. Это же просто смешно», – написал пользователь Ian56 .

Now they want us to believe the 2 alleged Russians accused of Salisbury poisoning went window shopping to get their faces on another camera after supposedly smearing #Novichok on #Skripal's front door handle.

How much more ridiculous can it get?#FalseFlagpic.twitter.com/AG9Ks8jP49 — Ian56 (@Ian56789) 6 сентября 2018 г.

Другие пользователи Twitter выразили мнение, что заявления Лондона являются предлогом для подготовки США и возглавляемой ими коалиции ударов по Сирии.

«Премьер-министр должна публично извиниться в Палате общин за все обвинения, которые она сделала. Отвратительно, что мы мирились с этим», – написал еще один пользователь.

«Британские режиссеры точно не смотрели «17 мгновений весны». Штирлиц всегда работает один. Что за «шпионы», которые везде бок-о-бок ходят? Смешно, правда», – добавил пользователь Дмитрий Беляев.

Ранее сообщалось, что британская полиция установила причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после анализа записей с камер видеонаблюдения.

Напомним, британские прокуроры объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

По утверждению британской стороны, Петров и Боширов якобы являются офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опубликованные Британией имена и фотографии Москве ни о чем не говорят.