Британские СМИ рассказали, как удалось установить «отравителей Скрипалей»

Британская полиция установила причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после анализа записей с камер видеонаблюдения, сообщают источники, знакомые с ходом расследования.

Источники The Sun заверяют, что предполагаемые россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Соединенное Королевство называет отравителями Скрипалей, якобы «были идентифицированы как члены военной разведки России» при проведении «шпионских операций» в других частях Европы. В Лондоне заверяют, что «россияне» якобы попали в поле зрения правоохранителей еще до инцидента в Солсбери.

По словам источников, для поисков «злоумышленников» британская полиция работала совместно со Службой безопасности (MI5) и Центром правительственной связи (GCHQ). Правоохранители взяли за основу записи видеокамер в графстве Уилтшир, на которых были запечатлены Петров и Боширов в день отравления Скрипалей, и начали анализировать материалы MI5 и GCHQ.

В результате британские спецслужбы пришли к выводу, что Петров и Боширов работают на «спецназ ГРУ» и якобы занимаются опасными миссиями за рубежом, выполняя, по словам источников, «мокрую работу», в том числе убийства. При этому источники заверяют, что Петров и Боширов – псевдонимы подозреваемых, но в MI6 якобы знают настоящие имена предполагаемых отравителей, однако не будут их называть, «ожидая, что это сделают российские СМИ».

Между тем ранее СМИ сообщил, что бывший полковник Сергей Скрипаль в последние годы, вероятно, работал на испанскую разведку.

Напомним, британские прокуроры объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

По утверждению британской стороны, Петров и Боширов якобы являются офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опубликованные Британией имена и фотографии Москве ни о чем не говорят.