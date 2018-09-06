NYT: Скрипаль работал на испанскую разведку

Бывший полковник Сергей Скрипаль, отравленный в Великобритании нервно-паралитическим веществом, в последние годы, вероятно, работал на испанскую разведку.

По словам европейских официальных лиц, вместо того чтобы вести изолированную жизнь в отставке, Скрипаль продолжал сотрудничество с разведками Чехии и Эстонии, а теперь, как выяснилось, еще и активно работал с Испанией.

В частности, один из высокопоставленных испанских чиновников представил New York Times отчет о деятельности Скрипаля в Испании, что представляет дело об отравлении бывшего полковника в новом свете.

Издание отмечает, что еще будучи полковником ГРУ Скрипаль был назначен на службу в Мадриде в середине 1990-х годов. В испанской столице он работал под прикрытием в качестве военного атташе в российском посольстве. Именно в Мадриде, согласно российским судебным документам, Скрипаль был завербован британской разведкой. Это вызвало цепь глобальных событий: его арест в России в 2004 году, освобождение для шпионского обмена с Соединенными Штатами в 2010 году и переселение в Великобританию в том же году.

Напомним, британские прокуроры объявили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в попытке убийства Сергея и Юлии Скрипалей.

По утверждению британской стороны, Петров и Боширов якобы являются офицеры ГРУ, а их имена – вымышлены. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что опубликованные Британией имена и фотографии Москве ни о чем не говорят.