Гендиректор «Мурманского морского торгового порта»: Предложения президента помогут самой незащищенной категории работников

Предпенсионеры – это порой самая незащищенная категория работников, особенно когда они по каким-либо причинам меняют место работы, – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор мурманского торгового порта Александр Масько, комментируя предложенные президентом меры поддержки россиян этой категории.

«С одной стороны, они бывают иногда ущемлены работодателем, с другой им трудно найти новую работу, – заявил член совета Союза промышленных предприятий Мурманской области, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько. – Те инициативы, которые на законодательном уровне будут приняты и поддержаны президентом, позволят им сохранить свои рабочие места, полноценно претендовать на какие-то вакансии и, помимо этого, получить возможность для переквалификации, чтобы легче было найти новую работу. Мне кажется, что это важно».

Масько, вместе с тем, считает, что следует прислушаться и к предложениям, поступившим от бизнес-сообщества, наказывать в уголовном порядке за увольнения предпенсионеров лишь тех работодателей, которые допускают систематические злостные нарушения.

«Здесь шаблонного мышления в принципе быть не может, должна быть вариативность, – считает Масько. – Должен быть гибкий подход».

Как сообщала накануне газета ВЗГЛЯД, глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что компания поддерживает предложение президента Владимира Путина об ужесточении ответственности за увольнение лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

«Мы отчетливо осознаем значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Поэтому Роснефть придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста», – сказал Сечин, передает ТАСС. По его словам, Роснефть «всецело поддерживает» инициативы Путина по ужесточению ответственности за увольнение пожилых работников, «вплоть до уголовной».

Норма об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста должна применяться только в исключительных случаях в отношении злостных нарушителей трудовых прав граждан, заявил по этому поводу президент «Деловой России» Алексей Репик.

В ходе обсуждения предпринимательским сообществом с представителями Министерства труда законопроекта об изменении пенсионной системы глава «Деловой России» рассказал о позиции бизнес-сообщества по мерам стимулирования, которые предлагает государство для защиты работников предпенсионного возраста от дискриминации, сообщает РАПСИ. Репик отметил, что бизнес настроен на позитивные стимулы, и призывает подходить взвешенно и осторожно к предлагаемым мерам ответственности.