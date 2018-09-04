Сечин высказался за нулевую толерантность к увольняющим пожилых

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что компания поддерживает предложение президента России Владимира Путина об ужесточении ответственности за увольнение лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

«Мы отчетливо осознаем значимость этих сотрудников и их вклад не только в развитие компании, но и всей отрасли. Поэтому Роснефть придерживается принципа нулевой толерантности в отношении трудовой дискриминации работников предпенсионного и пенсионного возраста», – сказал Сечин, передает ТАСС.

По его словам, Роснефть «всецело поддерживает» инициативы Путина по ужесточению ответственности за увольнение пожилых работников, «вплоть до уголовной».

Сечин также рассказал, как на компании могут отразиться новые законодательные инициативы. Он отметил, что заложенные в пенсионных изменениях принципы Роснефть уже давно применяет.

«Мы сохраняем «костяк» ветеранов, которые делятся своим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Многие из них курируют наиболее сложные и ответственные участки, работа на которых требует серьезнейшей подготовки и самой высокой квалификации. Это и сложные виды бурения, и работа на установках по переработке нефти, и геологоразведка, – одним словом, все направления нашего бизнеса», – пояснил глава компании.

По его словам, Роснефть приветствует поручение Путина по разработке экономических стимулов, мотивирующих бизнес к трудоустройству пожилых людей. «Роснефть готова активно участвовать в разработке таких мотивирующих инструментов и представить правительству свои предложения», – отметил Сечин.

Глава Роснефти также рассказал, почему сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста важны для компании.

«Мы реализуем сложнейшие, а зачастую – даже уникальные проекты. Поэтому опыт и компетенции сотрудников являются для нас критически важным вопросом. Многие работы по таким проектам могут выполняться только людьми старшего поколения просто в силу наличия колоссального профессионального опыта и практических знаний», – подчеркнул он.

Ранее в «Деловой России» предложили сделать крайней мерой уголовное наказание за увольнение лиц предпенсионного возраста.

Напомним, президент России Владимир Путин в телеобращении предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию: то есть с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.