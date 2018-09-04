Уголовное наказание за увольнение пожилых предложили сделать крайней мерой

Норма об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста должна применяться только в исключительных случаях в отношении злостных нарушителей трудовых прав граждан, заявил президент «Деловой России» Алексей Репик.

В ходе обсуждения предпринимательского сообщества с представителями Министерства труда законопроекта об изменении пенсионной системы глава «Деловой России» рассказал о позиции бизнес-сообщества по мерам стимулирования, которые предлагает государство для защиты работников предпенсионного возраста от дискриминации, сообщает РАПСИ.

Репик отметил, что бизнес настроен на позитивные стимулы, и призывает подходить взвешенно и осторожно к предлагаемым мерам ответственности.

«Что касается инициативы по введению уголовной ответственности, то, конечно, бизнес высказывал определенные опасения о том, что в случае недостаточно четкой и детальной регламентации каждого случая и правоприменительной практики эта мера может оказать негативное влияние на желание предпринимателей инвестировать, расширяться. Такая мера может стать фактором, ограничивающим, а не стимулирующим экономический рост», – отметил Репик.

По словам Репика, идея об уголовной ответственности была обозначена как крайняя мера воздействия. Он отмечает, что применение ее не должно стать Дамокловым мечом для бизнеса.

«Вся логика введения ответственности состоит в ее применении в исключительных случаях. Для демонстрации нашего понимания: есть согласие с тем, что в случаях многократных, необъективных, необоснованных злостных действий по отношению к нашим сотрудникам старшего возраста предприниматель может быть наказан, в том числе и в рамках Уголовного кодекса. Наверное, для подобного рода исключительных случаев, зверств мы считаем здесь возможным задействовать наказание, предусмотренное Уголовным кодексом», – сказал президент «Деловой России».

Репик добавил, что деловое сообщество готово активно работать над нормами об уголовной ответственности за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста, при этом необходимо проработать их так, чтобы «добросовестные предприниматели не боялись уголовной ответственности, чтобы уголовное преследование не стало инструментом рейдерства, давления на бизнес, способом нечестной конкурентной борьбы».

«Это то, над чем должны работать деловые объединения, и мы умеем это делать. В контексте трудовых отношений уголовная ответственность не должна стать фактором, который затормозит экономический рост. Поэтому необходимо максимально детально и скрупулезно очертить исключительные случаи, когда может применяться уголовная ответственность», – заявил источник.

Президент «Деловой России» обратил внимание на то, что бизнес ориентирован на положительные стимулы со стороны государства при выстраивании трудовых отношений с работниками предпенсионного возраста. В «Деловой России» предлагают такие меры, как компенсация части расходов работодателя на медицинское обслуживание сотрудников в рамках системы дополнительного медицинского страхования и льготы по отчислениям в пенсионный фонд.

«Деловая Россия» предлагает следующую схему по отчислениям в пенсионный фонд – предприниматель берет на себя ответственность за пожилых сотрудников на пять лет, начиная с даты вступления нового закона в силу. Если работники после достижения нового (повышенного) пенсионного возраста в 2024 году решат продолжить трудовую деятельность, предприятие предлагается освободить от уплаты пенсионных взносов с фонда оплаты труда в части указанной категории сотрудников.

«Такая мера будет стимулом для работодателя к тому, чтобы сохранить квалифицированного работника и еще больше заботиться состоянии его здоровья и трудоспособности», – отметил Репик.

Со своей стороны глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что считает необходимым сбалансировать меры ответственности с мерами стимулирования.

«Вводить меры ответственности достаточно аккуратно, чтобы они были работающими и не приводили к негативным последствиям для соответствующей категории работников через отторжение их от рынка труда», – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин в телеобращении предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию: то есть с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.