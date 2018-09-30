Победителям чемпионата EuroSkills пообещали по 700 тыс. рублей

По словам гендиректора союза «Ворлдскиллс Россия» Роберта Уразова, золотые медалисты чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills получат по 700 тысяч рублей.

По словам гендиректора союза «Ворлдскиллс Россия», за золотую медаль призеры получат по 700 тыс. рублей, за серебряную – 350 тыс. рублей, за бронзовую – 250 тыс., передает РИА «Новости».

Кроме того, 200 тыс. рублей получат участники за «Медальон за профессионализм».

Напомним, Сборная России завоевала на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018 девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм.