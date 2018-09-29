Россия победила на чемпионате Европы EuroSkills

Сборная России победила на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Budapest 2018, впервые завоевав первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, обойдя 29 стран-участниц конкурса.

Самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет прошли в Будапеште с 25 по 29 сентября. В соревнованиях по 41 компетенции приняли участие 48 россиян из 17 регионов России. Всего в чемпионате Европы по профессиональному мастерству приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран, сообщает Worldskills Russia.

Российские конкурсанты на церемонии награждения получили девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм. Россия завоевала первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, опередив по количеству медалей Австрию и Францию, а по баллам – Австрию и Венгрию, занявших вторые и третьи места соответственно.

Россияне стали лучшими в Администрировании отеля, Веб-разработке, Визуальном мерчендайзинге, Графическом дизайне, Инженерном дизайне CAD, Мобильной робототехнике, Сварочных технологиях, Сетевом и системном администрировании, Фрезерных работах на станках с ЧПУ.

Серебряных медалей удостоились участники соревнований по Мехатронике, Обслуживанию грузовых автомобилей, Парикмахерскому искусству, Ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, Столярному делу, Технологиям моды, Флористике, Эстетической косметологии.

Бронзовые медали завоевали специалисты по Ресторанному сервису и Производству мебели.

Еще 11 конкурсантов были награждены Медальонами за профессионализм в Кирпичной кладке, Ландшафтном дизайне, Малярным и декоративным работам, Облицовке плиткой, Поварском деле, Промышленной автоматике, Сантехнике и отоплении, Сухом строительстве и штукатурным работам, Хлебопечении, Электромонтаже.

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскилсс Россия)» Роберт Уразов подчеркнул, что Россия показала свой рекордный результат – впервые обогнав все другие страны и по количеству, и качеству медалей.

По окончании церемонии закрытия флаг EuroSkills был передан Австрии, как следующей стране, в которой в 2020 году пройдет чемпионат Европы, а в 2022 году чемпионат Европы состоится в Санкт-Петербурге.