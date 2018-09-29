Митрополит всей Америки сказал, как решить вопрос с автокефалией на Украине

Митрополит всей Америки и Канады Тихон сказал, как можно разрешить кризисную ситуацию на Украине, связанную с возможным предоставлением автокефалии непризнанной Украинской православной церкви «Киевского патрархата».

«Священный Архиерейский Синод православной церкви в Америке <…> призывает все поместные православные церкви предпринять усилия для разрешения сложившейся на Украине кризисной ситуации посредством созыва Всеправославного синаксиса или посредством подобного ему соборного процесса, в рамках которого может быть найдено подлинное решение данной проблемы», – говорится в обращении митрополита, текст которого передает ТАСС.

Митрополит выразил готовность участвовать в братских обсуждениях и рассмотреть ситуацию во время осенней сессии.

Он призвал «оказать поддержку митрополиту Онуфрию и всем иерархам, священнослужителям, монашествующим и мирянам канонической Украинской православной церкви и вознести за них горячие молитвы».

Церковный раскол наносит боль и травму православному народу, он уменьшает значение православного свидетельства и проповеди Евангелия в обществе, сказано в обращении. Православные верующие на Украине страдают от этого уже несколько десятилетий, подчеркнул предстоятель православной церкви в Америке.

Он добавил, что Священный Синод Православной церкви в Америке был проинформирован об инициативах Вселенского патриарха Варфоломея, направленных на поиск возможных путей урегулирования сложившейся ситуации.

Ранее стало известно о решении Константинополя создать на Украине новую православную церковь, не выдавая томос ни одной из трех действующих там православных церквей.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь может прервать каноническое общение с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии раскольнической церкви на Украине.