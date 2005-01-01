Украина была «одним из первых приоритетов» для многих лидеров иностранных государств в ходе Генассамблеи ООН, заявил украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, Украина была одним из главных вопросов, в частности, для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, президента Польши Анджея Дуды, премьер-министра Норвегии и руководителя Австралии, передает ТАСС.

Он добавил, что среди тех, кто поддержал Украину, были также лидеры балтийских и скандинавских государства.

По оценке украинского президента, Киеву на ГА ООН «много, что удалось». Он сказал, что на всех площадках ставился вопрос об укреплении поддержки Украины.

«Россия, как и ранее, пребывает в международной изоляции, и это было четко продемонстрировано в ООН», – утверждает Порошенко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин также заявлял, что 73-я Генассамблея ООН якобы свидетельствует о поддержке миром Киева и «глубокой международной изоляции России».

Выступая на ГА ООН, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Киев тешит себя иллюзиями о введении оккупационных сил в Донбасс, и призвал западные страны вразумить украинские власти.